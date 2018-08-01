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Фестиваль "Ишимский конный стан" пройдет 25 августа

Общество, 16:01 18 августа 2018

Фестиваль "Ишимский конный стан" состоится 25 августа. Ишимцы и гости города станут болельщиками соревнований по олимпийским видам конного спорта: конкур, выездка, сообщает пресс-служба главы города.

Для участников праздника подготовят развлекательные и интерактивные площадки. Колорит народов, проживающих на территории города Ишима, будет представлен через национальные кухни, костюмы и творческие номера.

Фестиваль "Ишимский конный стан" будет проходить 25 августа с 10 до 18 часов. Вход на мероприятие – бесплатный.

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