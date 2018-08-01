В Тюмени пройдет первая выставка-инсталляция про мигрантов

фото: пресс-служба МТЦ Космос фото: пресс-служба МТЦ Космос

Премьерный показ выставки-инсталляции HOMELAND | HOSTLAND о мигрантах, которые живут в Тюмени пройдет в молодежном театральном центре "Космос" 20 августа в 19 часов.

На одном сеансе вместе смогут находиться только 9 человек - в специальных кабинках можно будет услышать аудиоверсию историй мигрантов, здесь же будут размещены их фото и личные предметы героев.

Предполагается, что из отзывов посетителей будет смонтирован документальный фильм. Его вместе с читкой пьесы Ульяны Гицаревой "Хач" авторы проекта покажут на закрытии выставки в конце сентября.

" У каждого героя выставки HOMELAND | HOSTLAND своя история: у кого-то счастливая, у кого-то драматичная. И каждая заслуживает того, чтобы быть услышанной. Из рассказов своих друзей я поняла, насколько это сложно – переехать в другую страну и найти в ней свой дом. Я сама внутренний мигрант – переехала в Тюмень из Тобольска, и понимаю, что граница между родиной и принимающей стороной условна. Поэтому и нет разницы между местными и приезжими. Мы все люди и заслуживаем уважительного отношения. Этому и посвящена выставка", — поделилась автор выставки, режиссер театра "Ремарка" Юлия Вологжанина.

Выставка будет работать до 20 сентября, сообщает пресс-служба МТЦ Космос.

Отметим, что проект HOMELAND | HOSTLAND стал одним из победителей грантового конкурса околотеатральных проектов MyArt.