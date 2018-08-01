Тюменца осудили за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Прокуратура Тюменской области Прокуратура Тюменской области

Мужчину, планировавшего сбыт крупной наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Тюменец открыл интернет-магазин для сбыта наркотических и психотропных веществ. На должности курьеров-закладчиков он взял четверых жителей Тюмени и Тобольска. Также в группу входил оператор, материалы в отношении которого были выделены в отдельное производство для его установления. Все финансовые операции осуществлялись в биткоинах.

В октябре 2017 года организатор группы заказал различные синтетические наркотики, амфетамин и гашиш. Большую часть наркотиков он забрал из тайника в Санкт-Петербурге, переправив их в Тюмень через курьерскую службу экспресс-доставки, остальную часть забрал из тайника в Тюменском районе. После этого участники группировки занялись раскладкой наркотиков по тайникам в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе.

Кроме того, организатор группы из-за границы заказал для сбыта большую партию каннабиса, которая по почте пришла в Тюмень и была изъята сотрудниками полиции.

В ноябре 2017 года главарь наркогруппировки был задержан. Позже были задержаны четверо его сообщников. Все по решению суда заключены под стражу. По делу изъято более 4,9 кг различных наркотиков и психотропного вещества амфетамин.

С организатором группы было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство. Суд назначил ему 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.