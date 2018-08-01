17 августа - события дня
В Тюмени в 11 часов на площади у администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется торжественная церемония закрытия XX "Трудового лета".
В Тюмени в 11 часов по адресу: ул. Дружбы, 130 начнется защита плана мероприятий по повышению производительности труда (Kick-off) на заводе "ГРОМ".
В Тюмени в 15 часов во Дворце культуры "Нефтяник" начнется торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине со дня образования Тюменской области.
В Тюмени в 17 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется краеведческий вечер "Как мне дорог этот край", посвященный дню рождения Тюменской области.
В Тюмени в 18, 19 и 20 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165 А) начнутся бесплатные танцевальные мастер-классы Open dance.
В Заводоуковске пройдет Кубок Тюменской области по биатлону (юноши, девушки 15-16 лет), 2 этап.
Этот день в истории:
1771 — английский ученый Дж. Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений.
1812 - сражение под Смоленском и первое сражение под Полоцком.
1898 — начало строительства музея изящных искусств имени императора Александра III (ГМИИ имени Пушкина) в Москве.
1928 — в Москве открыт стадион "Динамо".
1933 — испытана первая советская ракета на жидком топливе.
1934 — первый Всесоюзный съезд писателей СССР.
1961 — в СССР создана система гражданской обороны.