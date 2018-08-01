17 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на площади у администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется торжественная церемония закрытия XX "Трудового лета".

В Тюмени в 11 часов по адресу: ул. Дружбы, 130 начнется защита плана мероприятий по повышению производительности труда (Kick-off) на заводе "ГРОМ".

В Тюмени в 15 часов во Дворце культуры "Нефтяник" начнется торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине со дня образования Тюменской области.

В Тюмени в 17 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется краеведческий вечер "Как мне дорог этот край", посвященный дню рождения Тюменской области.

В Тюмени в 18, 19 и 20 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165 А) начнутся бесплатные танцевальные мастер-классы Open dance.

В Заводоуковске пройдет Кубок Тюменской области по биатлону (юноши, девушки 15-16 лет), 2 этап.

Этот день в истории:

1771 — английский ученый Дж. Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений.

1812 - сражение под Смоленском и первое сражение под Полоцком.

1898 — начало строительства музея изящных искусств имени императора Александра III (ГМИИ имени Пушкина) в Москве.

1928 — в Москве открыт стадион "Динамо".

1933 — испытана первая советская ракета на жидком топливе.

1934 — первый Всесоюзный съезд писателей СССР.

1961 — в СССР создана система гражданской обороны.