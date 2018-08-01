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Выставка "Открытый чум" откроется в музее Словцова

Общество, 11:10 16 августа 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Этнографическая выставка "Открытый чум" откроется во внутреннем дворе музейного комплекса им. Словцова 16 августа в 11 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Посетители выставки встретятся с Хозяином чума, который поведает о традиционном укладе жизни кочевых народов Севера, их семейно-бытовых, воспитательных традициях, культуре проживания в экстремальных условиях Севера. Его рассказ-легенда о "Золотой бабе", о тайнах древних святилищ не оставят никого равнодушным. Встреча с Хозяином сопровождается знакомством с традиционными обрядами и играми народов Севера.

На выставке будут представлены музейные предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. Стоимость билетов от 100 до 350 рублей.

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# выставка , коренные народы Севера , чум

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