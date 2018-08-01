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Будущих архитекторов приглашают на день открытых дверей

Общество, 08:29 20 августа 2018

Фото: группа "Архитектурная, художественная подготовка (ЦАПП)" vk.com

День открытых дверей пройдет в Центре архитектурной подготовки при Институте архитектуры и дизайна опорного вуза (ул. Нагорная, 6) 25 августа. Поучаствовать приглашают дошкольников, школьников и их родителей. Начало в 12 часов, сообщает ТИУ.

Участников познакомят с центром и его традициями, с историей тюменской школы архитектурной подготовки, современными тенденциями в обучении и творческом развитии.

Ребята и их родители узнают об образовательной программе, смогут записаться в архитектурно-художественные классы, получить консультацию по вопросам поступления в ЦАПП и подготовки к сдаче творческих вступительных испытаний в Институт архитектуры и дизайна ТИУ.

Можно будет посетить открытые уроки и занимательные мастер-классы. Кроме того, для гостей проведут экскурсию по выставке работ и проектов учащихся центра. Украшением дня открытых дверей станет дефиле театра нетрадиционной моды АРХИД с костюмами, выполненными из дерева и пластика.

Получить консультацию и записаться на день открытых дверей можно по телефону 28-37-03 или пройти регистрацию по ссылке.

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# архитектура , профессиональное обучение , ТИУ

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