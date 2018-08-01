18 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется третий интенсив "Открой свое дело" в рамках программы "Ты — предприниматель".

В Тюмени в 11 часов на ул. Привокзальная начнется открытие монумента "Молодым созидателям земли Тюменской".

В Тюмени в 11 часов в аэропорту Плеханово начнется авиашоу "В гостях у Utair".

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" начнется фестиваль уличной культуры FREEMUSIC.

В Ялуторовске пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по мотоциклетному спорту памяти В.Е. Атрощенко.

В Армизонском районе на территории у озера "Большое звериное" пройдет эко-фестиваль "Время клева".

В Тюменском районе пройдет фестиваль "Яйцефест".

В с. Каскара Тюменского района пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню села.

В д. Марай Тюменского района пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню деревни.

Этот день в истории:

1682 — На престол царства Русского вступил Петр I.

1782 — В Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I "Медный всадник".

1966 — родился Борис Крюк, ведущий телеигры "Что? Где? Когда?".

1868 — французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.

1976 — советская станция "Луна-24" совершила посадку на поверхность Луны.