19 августа - события дня

В Тюмени в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет третий интенсив "Открой свое дело" в рамках программы "Ты — предприниматель".

В Тюмени в 19 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова начнется брифинг, посвященный открытию выставки "Большая страна – большие идеи" в рамках проекта NEMOSKVA.

В Тобольске в 9 часов откроется выставка "Пробежки вокруг Тобольска" на беговой дорожке фитнес-клуба "Кубики".

Этот день в истории:

1790 — в честь мира со Швецией казнь писателя Александра Радищева заменена десятилетней каторгой.

1839 – французское правительство объявило об изобретении "Дагеротипа" — прибора, воспроизводящего изображения предметов.

1839 – в 19 км к югу от Санкт-Петербурга открыта Пулковская обсерватория.

1874 — тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте.

1887 — поднявшись на воздушном шаре, Дмитрий Менделеев наблюдал солнечное затмение.

1925 — открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходившая на месте парка им. Горького в Москве. Выставка являлась предшественницей ВДНХ.

1944 — Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза.