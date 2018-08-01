19 августа - события дня
В Тюмени в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет третий интенсив "Открой свое дело" в рамках программы "Ты — предприниматель".
В Тюмени в 19 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова начнется брифинг, посвященный открытию выставки "Большая страна – большие идеи" в рамках проекта NEMOSKVA.
В Тобольске в 9 часов откроется выставка "Пробежки вокруг Тобольска" на беговой дорожке фитнес-клуба "Кубики".
Этот день в истории:
1790 — в честь мира со Швецией казнь писателя Александра Радищева заменена десятилетней каторгой.
1839 – французское правительство объявило об изобретении "Дагеротипа" — прибора, воспроизводящего изображения предметов.
1839 – в 19 км к югу от Санкт-Петербурга открыта Пулковская обсерватория.
1874 — тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте.
1887 — поднявшись на воздушном шаре, Дмитрий Менделеев наблюдал солнечное затмение.
1925 — открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходившая на месте парка им. Горького в Москве. Выставка являлась предшественницей ВДНХ.
1944 — Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза.