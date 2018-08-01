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20 августа - события дня

Общество, 18:00 19 августа 2018

В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко начнется пленарное заседание форума по реализации национального проекта "Здравоохранение".

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется премьерный показ выставки-инсталляции HOMELAND | HOSTLAND о мигрантах, которые живут в Тюмени.

Этот день в истории:

1634 — в Москве Василием Бурцовым издан первый букварь.

1721 — пущены фонтаны и каскады Петергофа.

1741 — открытие первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом Аляски.

1896 — запатентован телефон с наборным диском.

1960 — на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка.

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