20 августа - события дня
В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко начнется пленарное заседание форума по реализации национального проекта "Здравоохранение".
В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется премьерный показ выставки-инсталляции HOMELAND | HOSTLAND о мигрантах, которые живут в Тюмени.
Этот день в истории:
1634 — в Москве Василием Бурцовым издан первый букварь.
1721 — пущены фонтаны и каскады Петергофа.
1741 — открытие первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом Аляски.
1896 — запатентован телефон с наборным диском.
1960 — на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка.