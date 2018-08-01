Итоги семейного фестиваля #Папатут подвели в эфире

Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория» Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория»

В Тюмени подвели итоги семейного фестиваля #Папатут в прямом эфире. Ведущим эфира стал директор Центра патриотического воспитания "Достойный Выбор" Максим Шереметьев.

Участники эфира: организатор фестиваля Анна Бухтиярова, эксперт фестиваля, психолог и антрополог Вероника Мухаметзянова, а также победитель в номинации "Папа года" Сергей Бондаренко вместе со своей семьей.

Сергей – отец двоих детей и инженер по медицинскому оборудованию. Вместе со своей дочерью Аней он посетил все тематические мастер-классы, участвовал в онлайн-номинации "Мой папа самый медийный" и народном голосовании на папатут.рф.

"Мой портал" напоминает, что коммуникативно-образовательная площадка для пап и детей в виде городского фестиваля стала пространством, где каждый желающий мог узнать, как классно проводить время с детьми, воспитывать и занимать свободное время малышей и школьников.