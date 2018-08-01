В Казанском районе завершается заготовка сена

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области продолжается заготовка сена для скота. В Казанском районе собрано более 7 тыс. тонн сена. Как рассказал главный специалист управления по развитию АПК администрации Казанского муниципального района Александр Малахов, это 90 процентов от потребности, сенажа – половина от необходимого объема.

Одним из крупных сельхозтоваропроизводителей района является СХПК имени Чапаева. Предприятие реализует ежегодно около 500 тонн семян высоких репродукций не только местным хозяйствам, но и фермерам и сельхозорганизациям соседних районов.

В хозяйстве 700 голов КРС, из них 310 – дойного стада, которые для высокой молочной продуктивности должны быть обеспечены нужным рационом. В хозяйстве полностью завершена заготовка сена. После окончании заготовительного сезона на одну условную голову КРС будет приходиться 28 центнеров кормовых единиц, пишет "Тюменская область сегодня".