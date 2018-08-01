Тюменские товаропроизводители наращивают присутствие на рынках Китая и Франции

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Внешнеторговый оборот Тюменской области в первом полугодии 2018 года составляет 1 млрд. 962,5 млн. долларов США. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года экспорт вырос в 1,3 раза, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Наиболее востребована продукция тюменских товаропроизводителей в Китае (рост экспорта в сравнении с 1 полугодием 2017 в 1, 7 раза), Франции (в 1, 6 раза), Армении (в 4,5 раза), Южной Корее (в 3,7 раза).

Для продвижения товаров тюменских предприятий региональное правительство совместно с Центром поддержки экспорта организует встречи не только с потенциальными иностранными партнерами, но и с ведомствами, участвующими в процессе экспортной деятельности.

Ближайшая из них состоится 23 августа в 11 часов в Тюменском технопарке. Экспортеры региона получат информацию о сертификации продукции, особенностях таможенного оформления экспортных сделок, условиях доставки товаров.