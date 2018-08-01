Семь школ Тюменской области апробируют программу дошкольного образования для детей-аутистов

Фото ТРО партии "Единая Россия" Фото ТРО партии "Единая Россия"

В российских школах пройдет апробация программы дошкольного образования обучающихся с РАС. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования позволит оказывать качественную и своевременную помощь детям с расстройствами аутистического спектра, сообщает Минпросвещения РФ.

В Тюменской, Воронежской, Псковской, Тамбовской областях, в Краснодарском крае и Москве, выбраны 7 образовательных организаций, в которых с 1 сентября 2018 года в течение двух лет будет проходить апробация указанной программы.

Затем программа будет доработана с учетом замечаний и направлена для размещения в Реестре примерных основных общеобразовательных программ: fgosreestr.ru

Родителям детей-аутистов предлагают ответить на вопросы: достаточно ли они информированы об образовательных возможностях детей с ОВЗ и знают ли они, как правильно адаптировать особенных детей и на что обратить внимание при обучении, по ссылке.