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Семь школ Тюменской области апробируют программу дошкольного образования для детей-аутистов

Общество, 12:37 18 августа 2018

Фото ТРО партии "Единая Россия"

В российских школах пройдет апробация программы дошкольного образования обучающихся с РАС. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования позволит оказывать качественную и своевременную помощь детям с расстройствами аутистического спектра, сообщает Минпросвещения РФ.

В Тюменской, Воронежской, Псковской, Тамбовской областях, в Краснодарском крае и Москве, выбраны 7 образовательных организаций, в которых с 1 сентября 2018 года в течение двух лет будет проходить апробация указанной программы.

Затем программа будет доработана с учетом замечаний и направлена для размещения в Реестре примерных основных общеобразовательных программ: fgosreestr.ru

Родителям детей-аутистов предлагают ответить на вопросы: достаточно ли они информированы об образовательных возможностях детей с ОВЗ и знают ли они, как правильно адаптировать особенных детей и на что обратить внимание при обучении, по ссылке.

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# дети-аутисты , Министерство просвещения РФ , программа , школы

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