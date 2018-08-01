Городской чемпионат по дворовым играм пройдет в Тюмени

фото: официальная группа "Капитаны двора" фото: официальная группа "Капитаны двора"

"Открытый городской чемпионат по дворовым играм" пройдет в тюменском сквере "Ветеранов энергетики" с 15 до 17 часов 25 августа.

В программе соревнований игры: "Резиночки", "Классики", "Вышибалы", игра-салки "Мушкетеры", "Горячая картошка", игра "Лягушка". Соревнования будут проводиться в двух возрастных категориях: от 5 до 10 лет и от 10 до 15. Кроме того, на чемпионате будут награждены лучшие дворовые вожатые по итогам летнего сезона – 2018.

Чемпионат является завершающим событием проекта "Капитаны двора", который в этом году стал победителем конкурса грантов президента России. С июня по август волонтеры детского центра "Грин-ландия" организовали более 35 игровых программ во дворах и скверах Тюмени. Участниками стали около 1 тыс. 700 детей.

"Достаточно много детей проводят свои летние каникулы во дворах, а наш проект помогает сделать их отдых интересным и содержательным. Мы формируем культуру досуга не только у детей, но и у родителей. Многие родители удивляются, что есть такие ребята – дворовые вожатые, которые приходят во двор и играют с их детьми просто так. А мы, как педагоги, стараемся научить дворовых вожатых (школьников-подростков) особенностям педагогической профессии. Я убежден, что многие из них в дальнейшем станут хорошими педагогами", – рассказал директор одного из детских центров Павел Притупа.

Как сообщает "Вслух.ру", в планах организаторов провести чемпионат и по зимним дворовым играм. Напомним, чтобы пригласить "Капитанов двора" к себе во двор, достаточно вступить в группу в социальных сетях и написать адрес вашего двора.