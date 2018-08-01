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Тоболякам предлагают создать новый имидж города

Общество, 18:36 18 августа 2018

admtyumen.ru

Образовательная программа проекта "Вектор улиц" прошла в Тобольске. В течение трех дней в городе проходили тематические мастер-классы по семи направлениям и воркшопы по созданию имиджевого облика Тобольска.

Дизайнеры, фотографы, художники, архитекторы и музыканты развивали свои профессиональные навыки и надпрофессиональные компетенции.

После практических интенсивов, 18 и 19 августа, на воркшопах участники проекта вместе с экспертами направлений создадут имиджевый облик Тобольска. По итогу работы в группах тоболяки создадут 7 объектов уличного искусства, пишет "АиФ - Западная Сибирь"

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