В Упоровском районе продолжается уборка моркови

Фото: peterburg.fruitinfo.ru Фото: peterburg.fruitinfo.ru

Уборку моркови ранних сортов начали упоровские аграрии. Урожайность в КРиММе составляет около 40 тонн с гектара, рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

"В технологическом процессе производства моркови правильная уборка является наиболее трудоемким этапом. Мы стремимся к тому, чтобы корнеплоды были максимально питательными и долго хранились при необходимых условиях", - отметил он.

Сейчас в хозяйстве используют каждый погожий день. "Впрочем, это обычная история, к которой мы давно привыкли. Все-таки зона рискованного земледелия дает о себе знать", - подытожил Рязанов.