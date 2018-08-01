  • 19 августа 201819.08.2018воскресенье
  • USD66,8757
    EUR76,1848
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер северо-западный

В Упоровском районе продолжается уборка моркови

Общество, 11:32 19 августа 2018

Фото: peterburg.fruitinfo.ru

Уборку моркови ранних сортов начали упоровские аграрии. Урожайность в КРиММе составляет около 40 тонн с гектара, рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

"В технологическом процессе производства моркови правильная уборка является наиболее трудоемким этапом. Мы стремимся к тому, чтобы корнеплоды были максимально питательными и долго хранились при необходимых условиях", - отметил он.

Сейчас в хозяйстве используют каждый погожий день. "Впрочем, это обычная история, к которой мы давно привыкли. Все-таки зона рискованного земледелия дает о себе знать", - подытожил Рязанов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 19.08.2018Инновационные лаборатории откроют в сельских школах Тюменской области
16:09 19.08.2018Роскосмос и ОАЭ ведут переговоры о полете на МКС эмиратского космонавта
15:32 19.08.2018Ученые нашли способ ранней диагностики опасной болезни по сетчатке глаза
15:01 19.08.2018Ялуторовчан учила ораторскому мастерству эксперт из Тюмени