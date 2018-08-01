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Тюменцы принимают участие в фестивале исторических реконструкций "Южный рубеж"

Общество, 14:32 19 августа 2018

фото: Дарья Козакова

Фестиваль исторических реконструкций "Южный рубеж" начался в городе Троицке Челябинской области.

Мероприятие объединяет любителей средневековой культуры из 13 городов России, среди которых и команда тюменских ролевиков. Здесь пройдут мужское и женское многоборье, турнир дружин.

Будет проведено несколько конкурсов, в том числе – кулинарный, где участникам предстоит приготовить блюда, исторически подходящие под временные рамки VIII-XIII веков, пишет "Тюменская область сегодня".

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