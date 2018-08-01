Инновационные лаборатории откроют в сельских школах Тюменской области

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39 инновационных лабораторий откроют в школах Тюменской области в 2018 году. Каждый комплекс включает в себя более 155 различных измерительных приборов и экспериментальных установок.

В новых кабинетах ребята под руководством своих педагогов будут проводить эксперименты и лабораторные работы по точным и естественным наукам, сообщает департамент образования и науки Тюменской области. Установленное здесь оборудование поможет школьникам углубленно изучать механику, системы автоматизированного управления и готовиться к соревнованиям WorldSkills.

Первые НаукоЛабы появились в новых школах Тобольска и Тюмени в минувшем учебном году. В новом учебном году инновационные классы откроются в Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, Казанском и Уватском районах.