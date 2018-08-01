В Тюменском районе продолжается уборочная страда

Фото: АПК ТО Фото: АПК ТО

42 тысячи га предстоит убрать аграриям Тюменского района. 19 тыс. га - зерновые и зернобобовые.

В нескольких хозяйствах завершена плановая заготовка сена - "Ясень- Агро", АО "Успенское" и птицефабрика "Боровская" выполнили свои планы на 100%, а учхоз аграрного университета Северного Зауралья – на 150%.

В заготовке сенажа в Тюменском районе в этом году лидером стал совхоз "Ембаевский" - 140 % от плана.

Два крестьянских хозяйства "Александр" и "Рассвет" уже приступили к уборке раннего картофеля, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".