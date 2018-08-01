Синоптики прогнозируют дожди в Тюмени к концу недели

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Прохладную и временами дождливую погоду обещают тюменцам синоптики с 20 по 26 августа.

По данным центра ФОБОС, в эти дни в полуденные часы будет от 14 до 19 градусов тепла и лишь в середине недели - на 3-4 градуса теплее.

20 августа ожидается до плюс 16 градусов и переменная облачность. 21 и 22 августа небо будет ясным, а столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла.

23 и 24 августа вновь похолодает до 18 градусов тепла. При этом в пятницу возможны дожди. В выходные дни 25 и 26 августа воздух днем прогреется до 18 градусов, возможны дожди и грозы.

Любовь Голышева