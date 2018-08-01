21 августа - события дня

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В Тюмени в 9 часов 15 минут от здания правительства (ул. Володарского, 45) начнется пресс-тур на предприятия-участники продовольственной ярмарки для жителей Тюмени.

В Тобольске в мультицентре "Моя территория" пройдет смотр творческих работ в рамках Московской международной биеннале молодого искусства.

Этот день в истории:

1825 — в Одессе открыт музей древностей.

1902 — основан "Кадиллак", отделение концерна "Дженерал Моторс" по выпуску легковых автомобилей класса люкс. Название дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе Детройта.

1911 — из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции. Задержанный похититель по имени Винченцо Перуджия объяснил содеянное желанием восстановить справедливость, вернув Италии украденный Наполеоном шедевр.

1914 – Ян Нагурский вместе с механиком Кузнецовым на гидросамолете совершил первый в Арктике полет вдоль западного побережья Новой Земли.

1986 — СССР официально объявил о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС вызвана халатностью персонала.