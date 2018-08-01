22 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексея Шутова. Тема: "Итоги летней оздоровительной кампании детей. Начало месячника детской безопасности в школах".

В Тюмени в 12 часов на Текутьевском кладбище тюменцы почтят память легендарного полярного летчика Эдуарда Лухта.

В Тюмени в 12 часов с парковки у корпуса ТюмГУ на ул. Ленина, 16 стартует патриотический автопробег, который пройдет вдоль улицы Ленина до Первомайской.

В Тюмени в 14 часов 30 минут на набережной начнется водружение флага РФ в рамках дня Государственного флага Российской Федерации.

В Тюмени в 15 часов по адресу: Ленина,78 (2 этаж) начнется занятие в "Школе молодого пенсионера".

В Тюмени в 15 часов Тюменском драматическом театре (малая сцена) начнется пресс-подход с писателем, актером Михаилом Самарским.

В д. Б. Акияры Тюменского района в 11 часов начнется праздник "Курбан-Байрам".

Этот день в истории:

1663 — царь Алексей Михайлович издал указ о "ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет".

1864 — подписана первая Женевская конвенция.

1865 — Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.

1921 — в составе РСФСР образована Коми (Зырян) автономная область.

1932 — Би-Би-Си начала экспериментальное телевещание.

1991 — трехцветный бело-сине-красный флаг провозглашен государственным флагом России.