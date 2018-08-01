22 августа - события дня
В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексея Шутова. Тема: "Итоги летней оздоровительной кампании детей. Начало месячника детской безопасности в школах".
В Тюмени в 12 часов на Текутьевском кладбище тюменцы почтят память легендарного полярного летчика Эдуарда Лухта.
В Тюмени в 12 часов с парковки у корпуса ТюмГУ на ул. Ленина, 16 стартует патриотический автопробег, который пройдет вдоль улицы Ленина до Первомайской.
В Тюмени в 14 часов 30 минут на набережной начнется водружение флага РФ в рамках дня Государственного флага Российской Федерации.
В Тюмени в 15 часов по адресу: Ленина,78 (2 этаж) начнется занятие в "Школе молодого пенсионера".
В Тюмени в 15 часов Тюменском драматическом театре (малая сцена) начнется пресс-подход с писателем, актером Михаилом Самарским.
В д. Б. Акияры Тюменского района в 11 часов начнется праздник "Курбан-Байрам".
Этот день в истории:
1663 — царь Алексей Михайлович издал указ о "ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет".
1864 — подписана первая Женевская конвенция.
1865 — Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.
1921 — в составе РСФСР образована Коми (Зырян) автономная область.
1932 — Би-Би-Си начала экспериментальное телевещание.
1991 — трехцветный бело-сине-красный флаг провозглашен государственным флагом России.