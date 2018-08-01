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Курганцу грозит до двадцати лет тюрьмы за сбыт наркотиков в Тобольске

Происшествия, 21:05 22 августа 2018

фото СК РФ

Жителя Курганской области задержали при попытке сбыть наркотики в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Полицейские изъяли из сумки фигуранта 129 свертков с синтетическим веществом. В съемной квартире задержанного обнаружили тайник. Из бытовой техники полицейские изъяли еще более килограмма наркотических средств.

Всего у 30-летнего мужчины изъято 1,5 кг соли и 200 гр. спайса. Также полицейские изъяли упаковочные материалы, предметы, предназначенные для расфасовки наркотических средств и 800 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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# наркотики , Тобольск

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