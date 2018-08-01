Росгвардия проводит фотоконкурс "Под флагом России"

фото Росгвардия_Тюмень ВК фото Росгвардия_Тюмень ВК

Патриотическая акция "Росгвардия. Под флагом России" стартовала в управлении Росгвардии по Тюменской области 22 августа.

В рамках акции проходят тематические выставки - "Символы России", организован конкурс детского рисунка на тему: "Символы России и история Государственного флага".

Праздничный день в ведомстве начался с торжественного митинга, на котором начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник Евгений Симаков поздравил подчиненных с государственным праздником и пожелал успехов в службе на благо Отечества.

21 августа стартовал второй этап регионального фотоконкурса Росгвардии "Под флагом едины", фотоработы участников опубликованы на страницах официальных аккаунтов ведомства в Инстаграм и в "ВКонтакте".

До 26 августа до 18 часов (местного времени) тюменцы могут поставить лайк за понравившуюся фотоработу.

Фотоработы, которые наберут наибольшее число лайков, будут признаны победителями (1,2,3 место), их авторы получат дипломы конкурса и подарками с символикой Росгвардии, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.