23 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Д. Менделеева, 1 А начнется флешмоб "Скажи жизни "Да" в рамках всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция".

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется ярмарка вакансий.

В Тюмени в 10 часов начнется пресс-тур для журналистов с посещением нового детского сада в микрорайоне Тюменский-2. Отъезд в 9 часов 40 минут от здания ГУС ТО.

В Тюмени в 10 часов во всех городских поликлиниках Тюмени начнет работу Единая школа активного долголетия.

В Тюмени в 10 часов в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется семинар "Опыт и проблемы формирования современной архитектурной среды с сохранением памятников культурного наследия" в рамках форума "Архитектурная среда".

В Тюмени в 12 часов на крыльце Строительного института ТИУ начнется церемония закрытия студенческой стройки "Тюмень-2018" по программе благоустройства дворов Тюмени.

В Тюмени в 13 часов в Тюменском ЦУМе (ул. Орджоникидзе, 63 А) начнется концерт популярных тюменских исполнителей Светланы Костко, Виктории Некрасовой, Сергея Дьяконова-Дьяченкова - участников фестиваля "Тюменская осень".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в большом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется чествование спортсменов – победителей и призеров Губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр.

В Тюмени на базе ГАУ Северного Зауралья пройдет конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший зоотехник-селекционер".

В Тюмени пройдут Всероссийские соревнования по парашютному спорту (атлетическое многоборье).

В Тюмени пройдет первенство УФО по спортивному туризму.

В п. Прииртышский Тобольского района в 11 часов по адресу ул. Советская, 22 начнется открытие новой мечети.

Этот день в истории:

1552 — войско русского царя Ивана Грозного осадило Казань.

1799 — в Петербурге запретили носить бакенбарды.

1904 — запатентована автомобильная шинная цепь.

1942 — массированная бомбардировка Сталинграда. Начало обороны Сталинграда.