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Тюменские полицейские уничтожили два гектара конопли

Происшествия, 20:34 22 августа 2018

УМВД России по Тюменской области

Более 2 тыс. кв. метров дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Тюменском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Незаконные посевы и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, выявляют в рамках оперативно-профилактического мероприятие "Мак". Тюменцы могут сообщить об очагах произрастания дикорастущих наркокультур, также о лицах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков по номеру телефона 02, также по телефону доверия - 291-432.

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