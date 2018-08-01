Тюменские полицейские уничтожили два гектара конопли

УМВД России по Тюменской области УМВД России по Тюменской области

Более 2 тыс. кв. метров дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Тюменском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Незаконные посевы и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, выявляют в рамках оперативно-профилактического мероприятие "Мак". Тюменцы могут сообщить об очагах произрастания дикорастущих наркокультур, также о лицах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков по номеру телефона 02, также по телефону доверия - 291-432.