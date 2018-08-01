24 августа - события дня
В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129) начнется торжественное мероприятие, посвященное итогам акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.
В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129) начнется первый областной форум "Профессиональный навигатор" для школьников и их родителей, в рамках которого ребятам помогут определиться с будущей профессией.
В Тюмени в 14 часов в детском технопарке в Hi-tech-цехе начнется семейное мероприятие SEED.
В Тюмени в 15 часов на Цветном бульваре начнется городской сити-квест "Славка с улицы Герцена" для подростков и наставников проекта "Шанс".
В Тюмени в 16 часов по адресу пр. Геологоразведчиков, 14а начнется торжественное подведение итогов выставки лучших проектов и технологий негосударственных организаций в рамках форума "Мы вместе".
В Тюмени в 17 часов в большом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется церемония награждения участников "Губернских игр 2018".
В Тюмени в 17 часов в торговом центре "Тюмень СИТИ МОЛЛ" начнется День борьбы с глаукомой, где каждый желающий сможет проверить внутриглазное давление
с целью выявления глаукомы.
В Тюмени пройдут открытые областные соревнования по автомодельному спорту.
В Тобольске в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется брейн-ринг по мотивам истории о Гарри Поттере.
В д. Иртышатские Юрты Тобольского района в 11 часов начнется открытие после реставрации исторической мечети.
Этот день в истории:
79 - в результате извержения вулкана Везувий погибли вместе с жителями римские города Геркуланум и Помпеи.
1811 - Александр Пушкин сдал вступительные экзамены в Царскосельский лицей.
1821 - Испания признала независимость Мексики.
1846 - умер русский мореплаватель Иван Крузенштерн.
1945 - войска Красной армии освободили от японцев корейский Пхеньян.
1960 - открыто Талнахское месторождение медно-никелевых руд.
1991 - Михаил Горбачев объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску.
2004 - в результате терактов потерпели катастрофу самолеты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3.
2006 - Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет.
2008 - закрытие летних Олимпийских игр в Пекине.