24 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129) начнется торжественное мероприятие, посвященное итогам акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129) начнется первый областной форум "Профессиональный навигатор" для школьников и их родителей, в рамках которого ребятам помогут определиться с будущей профессией.

В Тюмени в 14 часов в детском технопарке в Hi-tech-цехе начнется семейное мероприятие SEED.

В Тюмени в 15 часов на Цветном бульваре начнется городской сити-квест "Славка с улицы Герцена" для подростков и наставников проекта "Шанс".

В Тюмени в 16 часов по адресу пр. Геологоразведчиков, 14а начнется торжественное подведение итогов выставки лучших проектов и технологий негосударственных организаций в рамках форума "Мы вместе".

В Тюмени в 17 часов в большом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется церемония награждения участников "Губернских игр 2018".

В Тюмени в 17 часов в торговом центре "Тюмень СИТИ МОЛЛ" начнется День борьбы с глаукомой, где каждый желающий сможет проверить внутриглазное давление

с целью выявления глаукомы.

В Тюмени пройдут открытые областные соревнования по автомодельному спорту.

В Тобольске в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется брейн-ринг по мотивам истории о Гарри Поттере.

В д. Иртышатские Юрты Тобольского района в 11 часов начнется открытие после реставрации исторической мечети.

Этот день в истории:

79 - в результате извержения вулкана Везувий погибли вместе с жителями римские города Геркуланум и Помпеи.

1811 - Александр Пушкин сдал вступительные экзамены в Царскосельский лицей.

1821 - Испания признала независимость Мексики.

1846 - умер русский мореплаватель Иван Крузенштерн.

1945 - войска Красной армии освободили от японцев корейский Пхеньян.

1960 - открыто Талнахское месторождение медно-никелевых руд.

1991 - Михаил Горбачев объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску.

2004 - в результате терактов потерпели катастрофу самолеты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3.

2006 - Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет.

2008 - закрытие летних Олимпийских игр в Пекине.