25 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" начнется ежегодный августовский педагогический совет.

В Тюмени в 10 часов в Выставочном центре (ул. Севастопольская, 12) начнется работа гастрономической площадки "Школьная перемена".

В Тюмени в 11 часов на рынке "Михайловский" начнется шоу лучших шеф-поваров ресторанов города в рамках конкурса "Тюменская марка -2018".

В Тюмени в 11 часов в сквере Депутатов начнет работу "палатка здоровья" для всей семьи.

В Тюмени в 11 часов в Тюменском театре кукол начнется торжественное открытие касс.

В Тюмени в 12 часов на Центральной площади начнется первый технофестиваль #ДОРОГАВШКОЛУ.

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) начнется летний турнир по настольным играм.

В Тюмени в 15 часов в сквере "Ветеранов энергетики" (ул. Одесская, 53) начнется открытый городской чемпионат по дворовым играм.

В Тюмени в 18 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова начнется интерактивный кинопросмотр с игрой на внимание и анализом "Внимание – кино!" в рамках акции "Ночь кино".

В с. Ембаево Тюменского района в 15 часов на стадионе "Ямбай-арена" начнутся праздничные мероприятия, посвященные 430-летию села.

В Тобольске в 15 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется презентация объектов уличного искусства.

В Исетском районе пройдут торжественные мероприятия, посвященные 95-летию образования района.

В Ишиме пройдет фестиваль "Ишимский конный стан".

В Тобольске в туристическом комплексе "Абалак" пройдет шестой гастрономический фестиваль "Уха-царица".

Этот день в истории:

1530 - родился Иван IV Васильевич Грозный.

1609 - Галилео Галилей демонстрирует новое устройство - телескоп.

1784 - полет первого шотландского аэронавта Джеймса Титлера на самодельном монгольфьере. Аэростат поднялся на высоту около 150 м.

1936 - на дорогу Union Pacific с завода ALCO прибыл первый паровоз Challenger - самый большой паровоз в то время.

1937 - первый полет самолета АНТ-51.

1973 - сделан первый снимок томографом.

1997 - учрежден телеканал "Культура".