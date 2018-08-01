26 августа - события дня
В Тюмени в 12 часов в Тюменском драмтеатре на малой сцене начнется показ семейного моноспектакля "Радуга для друга".
В Тюмени в 17 часов 30 минут в молодежном театральном центре "Космос" начнется выставка комиксов, созданных студентами первой в России школы комиксистов Comic Camp Tyumen.
В Тюмени на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" проходит первенство УФО по спортивному туризму.
В Тюмени на базе отдыха "Гнездо" начнет работу выездная школа актива студентов.
Этот день в истории:
1346 - состоялось одно из самых крупных сражений Столетней войны - битва при Креси.
1451 - в Генуе родился Христофор Колумб.
1743 - родился французский ученый, основоположник современной химии Антуан Лоран Лавуазье.
1789 - французское учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина, провозгласившую идеи свободы, равенства, братства и неприкосновенности частной собственности.
1925 - родился кинорежиссер Петр Тодоровский.
1946 - голливудская киностудия "ХХ век Фокс" заключила контракт с актрисой Нормой Бейкер (Мэрилин Монро).
1972 - в Мюнхене открылись ХХ Олимпийские игры.
1976 - родилась эстрадная певица Земфира Рамазанова.
1982 - в 46-летнем возрасте умерла польская певица Анна Герман.
2009 - запущен самый высокогорный газопровод Дзуарикау - Цхинвал.