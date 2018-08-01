26 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Тюменском драмтеатре на малой сцене начнется показ семейного моноспектакля "Радуга для друга".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в молодежном театральном центре "Космос" начнется выставка комиксов, созданных студентами первой в России школы комиксистов Comic Camp Tyumen.

В Тюмени на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" проходит первенство УФО по спортивному туризму.

В Тюмени на базе отдыха "Гнездо" начнет работу выездная школа актива студентов.

Этот день в истории:

1346 - состоялось одно из самых крупных сражений Столетней войны - битва при Креси.

1451 - в Генуе родился Христофор Колумб.

1743 - родился французский ученый, основоположник современной химии Антуан Лоран Лавуазье.

1789 - французское учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина, провозгласившую идеи свободы, равенства, братства и неприкосновенности частной собственности.

1925 - родился кинорежиссер Петр Тодоровский.

1946 - голливудская киностудия "ХХ век Фокс" заключила контракт с актрисой Нормой Бейкер (Мэрилин Монро).

1972 - в Мюнхене открылись ХХ Олимпийские игры.

1976 - родилась эстрадная певица Земфира Рамазанова.

1982 - в 46-летнем возрасте умерла польская певица Анна Герман.

2009 - запущен самый высокогорный газопровод Дзуарикау - Цхинвал.