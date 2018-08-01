27 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" начнет работу "Школа наставника".

В Тюмени стартует прививочная кампания против гриппа.

В с. Ярково на стадионе "Сибиряк" пройдут соревнования в рамках лиги по мини-футболу.

Этот день в истории:

1681 - умер патриарх Никон (Никита Минов), инициатор церковной реформы 1653-54 годов, которая привела Русскую православную церковь к расколу.

1731 - умерла Евдокия Лопухина, первая жена Петра I.

1770 - родился самый знаменитый из немецких философов Георг Фридрих Вильгельм Гегель.

1878 - родился барон Петр Врангель, русский военачальник, один из лидеров белого движения в годы гражданской войны.

1879 - народническая организация "Земля и воля" раскололась на организации - "Народную волю" и "Черный передел".

1883 - взрыв вулкана Кракатау в Индонезии унес жизни более 36 тыс. человек.

1896 - родилась одна из лучших отечественных комедийных актрис Фаина Раневская.

1955 - вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса.

1965 - умер французский архитектор, теоретик архитектуры Шарль ле Корбюзье.

1977 - пущен первый энергоблок Чернобыльской АЭС.

1981 - в автокатастрофе погиб советский хоккеист Валерий Харламов.

2000 - пожар в Останкинской телебашне в Москве.

2004 - открыта комета C/2004 Q2 (Махгольца).

2005 - открылось Казанское метро.

2008 - девятибалльное землетрясение на Байкале.