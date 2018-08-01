Фольклорный ансамбль "Россияночка" ищет гармониста

Фольклорный ансамбль «Россияночка» ищет гармо | Фото: Министерство культуры РФ Фольклорный ансамбль «Россияночка» ищет гармо | Фото: Министерство культуры РФ

Фольклорному ансамблю "Россияночка" из села Ермаки исполнилось 27 лет. За это время состав участников музыкального коллектива практически не изменялся – все десять женщин поют вместе с момента создания ансамбля.

"Песни поем русские, белорусские и "самоходские". Первые жители в конце XIX века пришли своим ходом и основали село Ермаки. По первой версии название села произошло от белорусского слова "ерм", означавшего возвышенность. По второй версии по местным лесам проходил Ермак со своим войском", - рассказала руководитель ансамбля Надежда Вычужанина.

В последние годы ансамбль "Россияночка" стал неизменным участникам фестиваля "Мост дружбы" и Дней белорусской культуры в Тюмени. В 2014 и 2017 годах исполнители из села Ермаки выступали с концертами в Республике Беларусь и становились лауреатами фестивалей.

Ансамбль "Россияночка" начинался с деревенских посиделок, когда женщины собирались вместе для того, чтобы провести концерт во время праздника. Основу репертуара составляют фольклорные песни, хотя иногда артисты исполняют на концертах эстрадные и популярные песни.

"Многие песни пели дома матери и бабушки и именно они передали нам песенные традиции и культуру. В какой-то момент мы поняли, что если эти песни не сохранить, все может уйти. Начали их петь и оказалось, что именно эти песни в нашем исполнении очень хороши. Мы пели их с бабушками и переняли на слух, - добавила она.

Единственно, о чем жалеют участницы ансамбля – об отсутствии в коллективе гармониста. Во время концертов народного любительского коллектива музыкальное сопровождение приходится включать в записи. "Вы уж позовите к нам гармониста – очень ждем!" – обратились женщины из села Ермаки, пишет "Тюменская область сегодня".