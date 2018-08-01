Эксперты рассказали студентам, как найти квартиру в Тюмени

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На молодежном портале прошел очередной эфир проекта "Talk – разговоры с толком". Эксперты в области недвижимости рассказали о нюансах аренды жилья, а также объяснили разницу между покупкой жилья самостоятельно и с помощью специалистов.

О рынке новостроек рассказал специалист по недвижимости Артем Нарубень. Он объяснил,как распределяется недвижимость разных классов по городу и какой ценовой диапазон сейчас установился на квадратный метр жилья в Тюмени.

"Тюменский рынок жилья сейчас достаточно динамичный, он активно развивается, особенно последние 5 лет. По сравнению со вторичным, рынок новостроек сейчас лидирует. Цена, комфорт, коммуникации, эстетика, – это те принципы, которые влияют на покупку жилья именно в новостройках. Такие квартиры выбирают молодые люди, семьи. Эта же тенденция прослеживается и по всей России. Самые популярные районы – это район Мыса, Тюменская слобода, Восточный микрорайон. Сейчас это масштабные колоссальные стройки с хорошими новостройками", – отметил он.

Специалист по недвижимости Иван Пименов рассказал о вторичном рынке жилья в Тюмени. О типах домов и самых интересных планировках, рисках в вопросах приобретения вторичного жилья, его категориях и оценках, а также нюансах при оформлении договора тюменцы и гости города могли узнать в прямом эфире, пишет "Мой портал".