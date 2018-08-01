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В Омутинском районе продолжают реализовывать здоровьесберегающие программы

Общество, 10:32 25 августа 2018

Культпросвет | Омутинский Одно из мероприятий в Омутинском районе | Фото: Культпросвет | Омутинский

Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское реализует целый ряд здоровьесберегающих программ. Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, проекты пользуются популярностью у взрослых и детей.

Так, новинкой сезона 2017-2018 стала спортивно-оздоровительная программа "Бэби - спорт". Ее участники - дети от 1,5 до 6 лет и их родители. Занятия спортом на регулярной основе формирует у малышей навыки здорового образа жизни.

"Шаг вперед" - программа занятий спортом для особых детей, для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Продолжает работу проект "Перезагрузка" для женщин, проходящих реабилитацию в условиях стационара. В течение месяца по специальной программе идет их приобщение к здоровому образу жизни, принимаются меры профилактики социально опасных заболеваний.

"Автобус здоровья" стал еще одной действенной программой в Омутинском районе - специалисты выездной службы курсируют по территории района, информируя родителей о правилах, которые помогут сохранить здоровье всем членам семьи, организуя для них спортивные соревнованиях, приучая жить ярко и активно.

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