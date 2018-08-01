Тюменцам предлагают высказаться по поводу развития медицинского туризма

| Фото: rabotenko.com | Фото: rabotenko.com

Тюменцев приглашают поучаствовать в опросе по медицинскому туризму. Присоединиться к исследованию можно тремя способами: поучаствовав в фокус-группе, пройдя телефонное либо онлайн-анкетирование.

Телефонный опрос займет не более часа, следующим этапом исследования станет анкетирование и опросы жителей других регионов России и стран мира.

"Мы используем уникальную исследовательскую технологию, на основании которой был разработан туристический бренд Тюменской области Visit Tyumen. С помощью этой технологии мы будем исследовать сферу медицинского туризма в нашем регионе, задействовав в нем представителей разных категорий: получателей медицинских услуг, врачей и маркетологов. Наше исследование проходит в открытом формате, зарегистрироваться и выразить свое мнение по этой теме может любой желающий, - рассказала куратор исследовательского проекта Ольга Петрушина.

Напомним, что в тюменском регионе медицинскую помощь оказывают по 20 профилям высокотехнологичной медицины из 21 существующего в России. Врачи Тюменской области обладают передовым, часто уникальном опытом. Например, в федеральном центре нейрохирургии работает главврач, который входит в топ-100 нейрохирургов мира, пишет "Мегатюмень".

Для того чтобы принять участие в опросе нужно оставить свои данные.