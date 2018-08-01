В Богандинском обновляют дворовые территории

Ремонтные работы в Богандинском муниципальном образовании | Фото: администрация Тюменского района Ремонтные работы в Богандинском муниципальном образовании | Фото: администрация Тюменского района

Масштабная реконструкция общего двора сразу одиннадцати домов идет в поселке Богандинский. Сейчас подрядчик приводит в порядок территорию между домами улиц Юбилейной и Рабочей.

Такой масштабный ремонт двора в Богандинском, да и во всем Тюменском районе, проходит впервые. Подрядчик – ЗАО "Пышмаавтодор" – убрал старый асфальт, чтобы заменить все коммуникации. Также здесь приведут в порядок тротуары, дорогу, подъезды к гаражам, смонтируют наружное освещение, установят малые архитектурные формы.

Ремонтируемый двор в ходе рабочей поездки по Богандинскому муниципального образования осмотрела глава Тюменского района Светлана Иванова и отметила, что подобные преобразования ждут и дворы Каскары, поселков Московский, Новотарманский, Боровский и других населенных пунктов района, пишет "АиФ - Западная Сибирь".