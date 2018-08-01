Молодым педагогам готовы предоставить жилье в Тюменском районе

| Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района | Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района

Десять специалистов учреждений бюджетной сферы в поселке Винзили получили жилье. Ключи от комнат в общежитии вручили педагогам, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

"В новые комнаты общежития заехали семь педагогов – шесть учителей начальных классов и один учитель русского языка и литературы. Еще планируем заселить как минимум трех педагогов – преподавателей географии и физики (у каждого стаж 20 лет) и учителя английского языка из Башкирии". В общей сложности жилье обретут десять специалистов", - сообщила директор Винзилинской школы Алена Филоненко.

Многие из них приехали в поселок Винзили из других муниципальных образований и даже областей. Так, новый учитель начальных классов Анна Бечикова перебралась в Тюменский район недавно. "Отправила резюме, меня пригласили, до этого работала в школе Юргинского района, жили с мужем в съемной квартире", – рассказала она.

Предоставление жилья молодым учителям помогает в решении кадрового вопроса в бюджетной сфере поселка. "Число учащихся ежегодно растет. Много ребят приходит в начальные классы, а потому каждый год требуются новые учителя", - пояснил замначальника управления образования Даниил Павлович.