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Тюменских рукодельниц приглашают в проект "Клубок надежды"

Общество, 15:24 25 августа 2018

КЛУБОК НАДЕЖДЫ. Благотворительный проект | Фото: КЛУБОК НАДЕЖДЫ. Благотворительный проект

Благотворительный проект "Клубок надежды" нуждается в волонтерской помощи и пряже. Активисты вяжут вещи и игрушки для сирот, проводят мастер-классы и презентации на городских площадках. Как отметила основатель программы Дарья Шадрина, проект вышел на новый уровень.

"Мы шли к этому несколько месяцев, и я с уверенностью могу сказать, что пришли. Представление о том, каким должен быть этот проект, было еще на начальной стадии его создания. Я знала, к чему нам нужно идти и чего это будет стоить. Время пришло. Мы шагнули на новую ступень и твердо устроились на ней. На этом этапе к "вязальной" части проекта прибавились мастер-классы, презентации на городских площадках, регулярные встречи с детьми. Нас стало критически мало!", - рассказала она.

Дарья Шадрина пояснила, что волонтерскому объединению нужны единомышленники, все, кто желает помочь сиротам увидеть мир с другой стороны. Даже если горожане не умеют вязать, но хотят помочь развитию проекта, их просят откликнуться и вступить в команду волонтеров.

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