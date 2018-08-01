В Тюменской области родителям детей-инвалидов помогают открыть свой бизнес

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Казалось бы, когда ты мама двух дочерей, одна из которых имеет инвалидность, – это и есть твоя работа. Но у Елена Хемей в 31 год есть не только дружная семья, но и процветающий бизнес. Это стало возможным благодаря государственной услуге по содействию самозанятости, которую Елена получила в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

"Два года назад у нас родился второй ребенок, которому было диагностировано ДЦП. До декретного отпуска я пять лет проработала в Тюменском арбитражном суде, однако понимала, что с таким диагнозом у дочери вряд ли смогу вернуться на работу. Дочка требовала много внимания и сил. Муж предложил открыть семейный бизнес и заняться химчисткой ковров", - рассказала она.

Идея пришла сама собой: ежедневно ковры имеют прямой контакт с нашими ногами, руками наших детей, с домашними животными. Они впитывают в себя пыль и грязь, накапливают неприятные запахи, бактерии и микробы. Такой "набор" особенно опасен для аллергиков. В результате химической чистки ковры не только очищаются, но и меняют внешний вид: рисунок покрытия приобретает свежесть, четкость и яркость. А главное, становятся безопасны для детей.

Как пишет "Комсомольская правда - Тюмень", после защиты бизнес - плана и регистрации ИП Елена получила материальную поддержку в размере 117 тыс. 600 рублей.

"Мы и до сих пор сотрудничаем с Центром занятости. Сейчас мой супруг хочет участвовать в программе, которая помогает в трудоустройстве родителям, воспитывающих детей-инвалидов. Это даст нам возможность расширить свой бизнес, закупив все необходимое, - говорит она.