Тюменские сэндвич-панели пользуются спросом на Ямале и в Югре

| Фото: www.profmodul.ru | Фото: www.profmodul.ru

Заказы, поступающие из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, стали приоритетом в деятельности тюменского завода "Профмодуль". Напрямую здесь работают с тринадцатью предприятиями Югры и Ямала, рассказал немецкий партнер завода Клаус Шольц

"Наши тюменские сэндвич-панели используют при обустройстве месторождений в Нижневартовске, Нягани и поселке Новый Порт. Кроме того, активно сотрудничаем с предприятиями Нефтеюганска, Сургута, Ноябрьска, Пыть-Яха, где из наших материалов возводятся промышленные и торговые объекты. Свой круг заказчиков и у токарной продукции", - пояснил он.

Сейчас на заводе установлены современные станки, на которых производится продукция высокого качества, которая используется на месторождениях.

"Такая внутриобластная кооперация идет на пользу, как предприятиям юга, так и севера области. Одни получают заказы, другие качественную продукцию", - уверен Клаус Шольц.