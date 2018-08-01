  • 26 августа 201826.08.2018воскресенье
  • USD67,7911
    EUR78,4072
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-западный

Тюменские сэндвич-панели пользуются спросом на Ямале и в Югре

Экономика, 12:24 26 августа 2018

www.profmodul.ru | Фото: www.profmodul.ru

Заказы, поступающие из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, стали приоритетом в деятельности тюменского завода "Профмодуль". Напрямую здесь работают с тринадцатью предприятиями Югры и Ямала, рассказал немецкий партнер завода Клаус Шольц

"Наши тюменские сэндвич-панели используют при обустройстве месторождений в Нижневартовске, Нягани и поселке Новый Порт. Кроме того, активно сотрудничаем с предприятиями Нефтеюганска, Сургута, Ноябрьска, Пыть-Яха, где из наших материалов возводятся промышленные и торговые объекты. Свой круг заказчиков и у токарной продукции", - пояснил он.

Сейчас на заводе установлены современные станки, на которых производится продукция высокого качества, которая используется на месторождениях.

"Такая внутриобластная кооперация идет на пользу, как предприятиям юга, так и севера области. Одни получают заказы, другие качественную продукцию", - уверен Клаус Шольц.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 26.08.2018Тюменские сэндвич-панели пользуются спросом на Ямале и в Югре
08:26 26.08.2018В Тюмени и Москве оформили первые электронные закладные
16:01 25.08.2018Автодорога "Обход Тюмени" поможет избавить город от пробок, уверен Николай Руссу
16:49 24.08.2018Рыбные снеки начнут производить в Салехарде