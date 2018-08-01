Фильм "Бегство рогатых викингов" разместят в Интернете

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Фильма "Бегство рогатых викингов" завершил прокат в Москве и в центрах детского отдыха. Последний показ киноленты по книге Владислава Крапивина состоялся в детском оздоровительном лагере "Нива" в Геленджике.

Напомним, что автором кинокартины является один из режиссеров "Ералаша" Илья Белостоцкий. В съемках принимали участие профессиональные тюменские актеры, а также тюменские школьники.

Сейчас, после завершения своеобразных гастролей авторы смогут опубликовать фильм в интернете, а также выпустить его на DVD-дисках и отправить на ТВ, пишет "Тюменская область сегодня".