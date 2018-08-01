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Тюменские педагоги узнали, что интересует молодежь

Общество, 15:23 26 августа 2018

Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень

Двести педагогов посетили молодежные организации города Тюмени. В мультицентре "Моя территория" для учителей провели экскурсию и викторину.

Напомним, в Тюмени прошел педагогический форум "Стартовая четверть". Команда мультицентра "Моя территория" подготовила для участников два практических интенсива.

На литературном бульваре педагогов ждал соответствующий интерактив. Учителя должны были отгадать, кому принадлежит четверостишье: поэту 20 века или известному рэперу, и большинство с заданием справились.

В завершение экскурсии участники написали на листочках, какие из трендов они будут использовать в образовательном процессе. Свои записки они отправили в капсулу времени, чтобы в следующем году сравнить ожидание и реальность.

Организаторы социального проекта "Шанс" рассказали, как работать с социальным медиаконтентом для подростков. Вместе с медиаменеджером проекта Юлией Киселевой и менеджером образовательных программ Иваном Карачевым пробовали написать сценарий социального продукта и обсудили полученные варианты, пишет "Мегатюмень".

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