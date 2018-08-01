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Тюменские теплофизики получили престижную международную награду

Общество, 16:24 26 августа 2018

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Теплофизики Александр Федорец и Леонид Домбровский удостоены медали Уильяма Бегелла. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета.

Награждение состоялось на 16 Международной конференции по теплообмену (International Heat Transfer Conference), которая проходила в Пекине. Это наиболее значимый международный форум в области теплообмена, который проводится каждые четыре года. На конференции прозвучало более тысячи научных докладов.

Международный комитет, состоящий из ученых с мировым именем, провел тайное голосование, по результатам которого доклад тюменских ученых был признан лучшим, а авторы получили медаль Уильяма Бегелла.

В своем докладе Александр Федорец и Леонид Домбровский подвели итог многолетней работе по экспериментальному и теоретическому исследованию открытого Александром Федорцом в 2004 году нового физического явления – образования кластера из микронного размера капель воды, который левитирует над локально нагретой водной поверхностью.

Управление кластером открывает новые возможности для разработки биологических и биомедицинских приложений, а также исследований в области климатологии. Авторы продолжают исследования в ТюмГУ по проекту госзадания Министерства науки и высшего образования РФ. В последние два года в этой работе участвуют ведущие ученые из Университета Ариэля (Израиль) и Университета Висконсина в Милуоки (США), пишет "Вслух.ру".

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