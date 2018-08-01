Юные актеры могут проявить себя в проекте "Приют комедианта"

| Фото: Театр-студия ГОРОШИНЫ | Фото: Театр-студия ГОРОШИНЫ

В Санкт-Петербурге стартует 32 сезон проекта "Приют комедианта", в котором теперь раз в месяц свои навыки актера на сцене будут показывать воспитанники театра-студии "Горошины", автором которого является известная актриса и педагог Евгения Латонина.

Со столицей Западной Сибири актрису связывает ее работа в Тюменском драматическом театре, где Евгения будучи педагогом-репетитором помогла поставить такие спектакли как "Три товарища", "Мольер" и несколько других представлений, пишет "Тюменская область сегодня".

Образование Евгения Латонина получила в Новосибирском театральном институте и Санкт-Петербургском государственном университете, после чего решила заниматься преподаванием театральных дисциплин. Сейчас опыт ее работы составляет более 10 лет, и Евгения успешно реализует себя в обучении юных звезд в рамках своей собственной театральной студии.

В репертуаре коллектива уже 6 полноценных спектаклей. Вскоре молодые артисты будут пробовать себя на сцене первого российского государственного театра без постоянной труппы – "Приюта комедианта", – основной жанр которого заключается в сочетании высокой комедии со свежими интерпретациями русской классики. Ребята будут проходить различные мастер-классы и посещать творческие встречи с артистами, режиссерами и представителями всех театральных профессий. А прямо сейчас Евгения проводит кастинг для желающих стать актером в новом учебном году.