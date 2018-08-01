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Тюменцев приглашают на занятия в секцию паратхэквондо

Спорт, 19:32 26 августа 2018

Федерация Тхэквондо ВТФ города Тюмени | Фото: Федерация Тхэквондо ВТФ города Тюмени

Тюменская федерация тхэквондо объявила набор участников с поражением опорно-двигательного аппарата в секцию паратхэквондо. Об этом сообщает Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов.

Набор желающих определяется по классификации: К41 - двусторонняя ампутация от плеча или дисмелия, К42 - односторонняя ампутация выше локтя, двусторонняя ампутация или дисмелия, К43 - двусторонняя ампутация от или ниже локтя или дисмелия и К44 - односторонняя ампутация кисти или дисмелия, односторонняя ампутация стопы, нарушение работы мышц, строения кости, паралич.

Тренировки с паратхэквондистами будет проводить тренер высшей категории Абдуразиз Магомедов. Записаться в секцию можно по телефону 8 909 740 44 66. Занятия проводятся бесплатно.

Отметим, что паратхэквондо включено в официальную программу Паралимпийских игр 2020 в Токио.

Правила соревнований, техника, площадка для соревнований, пояса спортсменов не отличаются от обычного тхэквондо. Однако в паралимпийском виде спорта запрещены удары в голову - только в жилет-корпус.

Развитием паратхэквондо активно занимаются во многих регионах России — Москве, Дагестане, Северной Осетии-Алании, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской области, Чечне, пишет "Вслух.ру".

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