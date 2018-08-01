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Социальные службы помогают тоболякам в воспитании детей

Общество, 20:24 26 августа 2018

europa.eu | Фото: europa.eu

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Тобольска реализуют несколько программ поддержки семейных ценностей. Здесь работают и с детьми, и со взрослыми, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Недавно воспитанникам дошкольной группы центра организовали экскурсию в пожарную часть. Старший инспектор Вячеслав Терехов рассказал о том, как спасают людей из высотных зданий. Он показал детям оборудование пожарной машины, продемонстрировал работу сигнальных огней-маячков и звукового сигнала – "сирены". Ребята посмотрели, как в специальных отсеках машины лежат пожарные рукава со стволами, из которых при тушении пожара струей бьет вода.

В августе состоялась и очередная встреча замещающих семей в семейном клубе "Светлячок". Перед родителями выступила педагог-психолог Ирина Бабина, с которой они обсудили индивидуально-психологические особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста.

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