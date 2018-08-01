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Тюменские молодогвардейцы впервые проведут городской автоквест

Общество, 17:19 26 августа 2018

pp.userapi.com

Пойти по следу похитителя и раскрыть дело о похищении человека предстоит участникам первого автоквеста "По следу протектора" тюменского регионального отделения всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия" "Единой России" 2 сентября.

Как сообщают организаторы автоигры, в течение нескольких часов команды будут идти по следу похитителя в поисках улик. Разгадывание головоломок, взлом аккаунтов и погоня за похитителем – все это предстоит пройти участникам дебютный автоквеста молодогвардейцев.

Главный приз городской игры: сертификат на заправку авто и брендированные подарки.

Чтобы принять участие в квесте нужно собрать команду из пяти человек на автомобиле. Регистрация по ссылке.

Лина Орлова

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# Молодая гвардия

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