28 августа - события дня
В Тюмени в 14 часов в гимназии №16 (ул. Парфенова, 19) начнется августовское педагогическое совещание работников образования города.
В Тюмени в Тюменском технопарке пройдет второй благотворительный концерт классической музыки.
В Тюмени в областном центре реабилитации инвалидов начнет работу инклюзивный театр "Proжизнь".
В Тюмени завершится прием заявок на вторую волну грантового конкурса "Моя идея".
В Тюмени состоится предсезонный турнир по хоккею, посвященный Дню образования Тюменской области.
В Тобольске состоится открытие медицинского центра СОГАЗ.
Этот день в истории:
1739 - в битве у Ставучан русская армия под командованием фельдмаршала Миниха разбила турок.
1749 - во Франкфурте-на-Майне родился основоположник немецкой литературы Иоганн Вольфганг фон Гете.
1850 - в немецком городе Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин".
1903 - в петербургской газете "Знамя" началась публикация одной из самых известных в мировой истории фальшивок "Протоколов сионских мудрецов".
1925 - родился писатель Аркадий Стругацкий.
1936 - в Японии основана автомобильная компания "Тойота".
1939 - родился актер Владимир Ивашов.
1941 - по указу президиума Верховного Совета СССР ликвидирована автономная республика немцев Поволжья.
1944 - уничтожена крупная немецкая группировка, окруженная в районе Кишинева.
1948 - родилась драматическая актриса Наталья Гундарева, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.
1979 - умер советский писатель и поэт Константин Симонов.
1994 - впервые за 290 лет в России прекращена чеканка копеек.
1997 - учреждена стипендия имени Булата Окуджавы для студентов Литературного института им. А. М. Горького.
2008 - в районе озера Байкал произошло землетрясение с магнитудой девять баллов.