28 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в гимназии №16 (ул. Парфенова, 19) начнется августовское педагогическое совещание работников образования города.

В Тюмени в Тюменском технопарке пройдет второй благотворительный концерт классической музыки.

В Тюмени в областном центре реабилитации инвалидов начнет работу инклюзивный театр "Proжизнь".

В Тюмени завершится прием заявок на вторую волну грантового конкурса "Моя идея".

В Тюмени состоится предсезонный турнир по хоккею, посвященный Дню образования Тюменской области.

В Тобольске состоится открытие медицинского центра СОГАЗ.

Этот день в истории:

1739 - в битве у Ставучан русская армия под командованием фельдмаршала Миниха разбила турок.

1749 - во Франкфурте-на-Майне родился основоположник немецкой литературы Иоганн Вольфганг фон Гете.

1850 - в немецком городе Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин".

1903 - в петербургской газете "Знамя" началась публикация одной из самых известных в мировой истории фальшивок "Протоколов сионских мудрецов".

1925 - родился писатель Аркадий Стругацкий.

1936 - в Японии основана автомобильная компания "Тойота".

1939 - родился актер Владимир Ивашов.

1941 - по указу президиума Верховного Совета СССР ликвидирована автономная республика немцев Поволжья.

1944 - уничтожена крупная немецкая группировка, окруженная в районе Кишинева.

1948 - родилась драматическая актриса Наталья Гундарева, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

1979 - умер советский писатель и поэт Константин Симонов.

1994 - впервые за 290 лет в России прекращена чеканка копеек.

1997 - учреждена стипендия имени Булата Окуджавы для студентов Литературного института им. А. М. Горького.

2008 - в районе озера Байкал произошло землетрясение с магнитудой девять баллов.