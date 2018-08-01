Последние дни лета порадуют тюменцев теплом
Переменчивая погода ожидает тюменцев в предстоящую неделю с 27 августа по 2 сентября. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 16 до 25 градусов тепла, в отдельные дни пройдут дожди.
По данным центра ФОБОС, на Урале в первую половину недели возможны дожди, а затем погода пойдет на поправку.
В Тюмени 27 августа максимальная температура воздуха составит 18 градусов. 28 августа потеплеет до 21 градуса. В эти дни ожидается переменная облачность, возможны дожди.
Самым теплым днем недели станет среда, 29 августа. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов, возможны дожди.
30 и 31 августа воздух прогреется до 18 градусов, осадков в эти дни не ожидается.
Первый день осени обещает быть солнечным, синоптики обещают до 18 градусов тепла. 2 сентября потеплеет до 21 градуса.
Любовь Голышева