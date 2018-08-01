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Сто восемьдесят новых дорожных знаков установят в Уватском районе

Общество, 13:43 28 августа 2018

"Тюмень - наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во Вконтакте

180 новых дорожных знаков установят на муниципальных дорогах в Уватском районе, сообщает администрация муниципалитета.

"Тесное взаимодействие с ГИБДД важно для района, так как повышение качества дорог – ремонт и укладка нового асфальтового покрытия – влечет увеличение скоростного режима, что может привести к росту числа ДТП. Своевременная установка дорожных знаков, нанесение разметки, регулирование дорожным движением нарядами ДПС позволяют снизить количество погибших и травмированных в авариях. Кроме того, не зря проводятся и традиционные мероприятия: усиление контроля к началу нового учебного года, выявление пьяных водителей. Все это – повседневная совместная работа органов МВД и местной администрации, направленная на повышение безопасности жителей", – сказал глава района Сергей Путмин.

Начальник отдела ГИБДД сообщил, что в планах возобновить работу информационного электронного табло на посту ДПС возле биатлонного центра. На нем будут отображаться предупреждающие тексты о возможных опасностях на дороге: гололеде, снегопаде, а также призывы о соблюдении скоростного режима.

"Предлагаю поставить световозвращающие макеты детей перед школами и детскими садами, а также макеты патрульных автомобилей на федеральной трассе. Все это будет напоминать водителям о необходимости снизить скорость", – отметил начальник ОГИБДД по Уватскому району Влас Иванович.

Новые дорожные знаки установят в Увате в микрорайоне Мишино - обозначения главной и второстепенных дорог, в Туртасе около дома культуры установят знак "Пешеходный переход", в с. Демьянское на улице НПС – знак "Искусственная неровность", в Першино около здания администрации – знак "Уступи дорогу", а в Горнослинкино на улице Северной – знак "Дети".

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# дорожные знаки , Уватский район

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