В массовом ДТП под Тюменью погибли три человека

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Три человека погибли и трое получили травмы в ДТП в Исетском районе 27 августа. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, там произошло столкновение автомобилей Skoda, "Лада Калина" и микроавтобуса Mercedes.

В 14 часов на 134-м км автодороги Курган - Тюмень столкнулись автомобили Skoda и "Лада Калина" и микроавтобус Mercedes. По предварительным данным, 30-летний водитель Skoda, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра. В результате Skoda столкнулась с автобусом, а затем с "Ладой", двигавшейся во встречном направлении.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии погибли 72-летний водитель "Калины", 59-летняя пассажирка и 27-летний пассажир этого автомобиля. У 18-летней пассажирки "Калины" перелом руки. Водитель Skoda получил перелом бедра, травмы живота и груди. У 16-летней пассажирки и 13-летнего пассажира Skoda травмы головы.

Всего 27 августа на дорогах Тюменской области произошло пять дорожно-транспортных происшествия, тринадцать человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы.

В Тюмени на перекрестке улиц Свердлова и Комсомольской столкнулись ВАЗ 2114 и Renault Sandero. Пострадали три пассажирки иномарки: у 16-летней - травма головы, у 48-летней - травма позвоночника, у 50-летней - перелом руки и травма ноги. Предварительно, ДТП спровоцировал водитель отечественного автомобиля, нарушивший очередность проезда перекрестка.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

На 14-м км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский столкнулись автомобили Hyundai Elantra и ZAZ Chance. 39-летняя пассажирка Hyundai получила ушиб плеча. У 64-летнего водителя Hyundai травма головы. По предварительным данным, водитель Hyundai Elantra нарушил очередность проезда нерегулируемого перекрестка.